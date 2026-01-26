Nella tranquilla Anguillara Sabazia, un tragico evento ha sconvolto la comunità: i genitori di Claudio Carlomagno sono stati trovati morti nella loro abitazione. La vicenda si lega a un contesto di dolore e sofferenza, evidenziando le conseguenze di una vicenda giudiziaria complessa. Questa notizia solleva questioni sulla salute mentale e il suo ruolo nelle tragedie familiari, richiamando l’attenzione su temi delicati e profondi.

Si aggiunge dolore al dolore, nella vicenda di Anguillara Sabazia. Nel tardo pomeriggio di sabato, i genitori di Claudio Carlomagno – l’uomo accusato del femminicidio della moglie Federica Torzullo – sono stati ritrovati morti nella loro villetta di via Tevere, ad Anguillara. Con ogni probabilità, si sono suicidati. Lo stigma sociale. Non avrebbero retto l’onda d’urto della sofferenza e dello stigma sociale. “Anguillara è un paese con poco meno di 20mila abitanti. In un contesto così piccolo, lo sguardo degli altri è permanente”, analizza Claudio Mencacci, psichiatra e presidente della Società italiana di neuropsicofarmacologia, parlando con LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - La vergogna che uccide: lo psichiatra Mencacci e la morte dei genitori di Carlomagno

La morte dei genitori di Claudio Carlomagno, avvenuta in circostanze ancora poco chiare, rappresenta un episodio segnato da dolore e interrogativi.

Nel caso di Anguillara, emergono accuse pesanti nei confronti di Claudio Carlomagno e dei suoi genitori, legate a pubbliche vergogne e commenti sui social.

