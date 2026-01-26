La vera storia di Marinella | l’omicidio di Maria Boccuzzi che ispirò De André tra colpi di pistola e un killer mai trovato

La vicenda di Marinella, raccontata nella canzone di Fabrizio De André, si ispira a un tragico episodio avvenuto a Maria Boccuzzi. Un omicidio rimasto irrisolto, tra colpi di pistola e misteri, che ha segnato profondamente la storia italiana. Questa narrazione offre uno sguardo sobrio e documentato su eventi reali che hanno ispirato una delle canzoni più note del cantautore.

«Questa è la tua canzone, Marinella.». Dietro uno dei brani più celebri di Fabrizio De André si nasconde una vicenda reale, fatta di sogni spezzati e violenza. La canzone di Marinella non nasce solo dalla fantasia poetica del cantautore, ma affonda le radici nella tragica storia di Maria Boccuzzi, giovane donna uccisa nel 1953 e ritrovata senza vita nelle acque del fiume Olona. Un delitto rimasto senza colpevoli, che ancora oggi rappresenta uno dei cold case più emblematici della cronaca nera milanese. Il ritrovamento nel fiume Olona. Il 28 gennaio 1953 il corpo di Maria Boccuzzi, conosciuta negli ambienti dello spettacolo come Mary Pirimpo, venne scoperto galleggiante nel fiume Olona.

