La trappola il sequestro e la liberazione | Heath pensava di andare al colloquio per allenare in Arabia

L'articolo racconta la vicenda di Adrian Heath, che nel 2024 si è trovato coinvolto in un rapimento durante un viaggio in Arabia Saudita. La sua esperienza evidenzia i rischi legati alle situazioni di pericolo all'estero e l'importanza delle misure di sicurezza. La vicenda si è conclusa con la sua liberazione grazie all'intervento delle autorità e alla prontezza della famiglia.

Nell'estate del 2024 era convinto di volare verso una nuova opportunità professionale in Arabia Saudita, Adrian Heath è caduto in una trappola studiata nei minimi dettagli: rapito e minacciato, è riuscito a tornare libero solo grazie al sangue freddo della famiglia e all’intervento delle autorità.🔗 Leggi su Fanpage.it

Adrian Heath, noto allenatore di calcio, ha affrontato un’esperienza difficile in Arabia Saudita, dove è stato rapito e ha vissuto momenti di grande tensione.

