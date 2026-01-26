La geopolitica dei partiti italiani si intreccia spesso con scenari inaspettati. In questo contesto, il trasferimento simbolico del Pd in Minnesota rappresenta un esempio di come le dinamiche interne si riflettano su un piano più ampio. Tra dichiarazioni e mosse strategiche, si delineano nuove prospettive di influenza, con un’attenzione particolare alle relazioni tra Italia e Stati Uniti. Un episodio che, pur nella sua tragicomica semplicità, rivela le complessità di un panorama politico in evoluzione.

Mi è sfuggito il momento in cui il Pd si è trasferito in Minnesota, avevo tracciato sul radar l’epica missione nell’Artico scandita dall’urlo da combattimento di Elly Schlein («Giù le mani dalla Groenlandia»), ma il blitz nella terra che fu dei cacciatori francesi di pellicce (e toh, fu venduta dalla Francia agli Stati Uniti) è un salto di qualità, segnala che i dem della Ztl romana hanno un piano di sbarco nei Grandi Laghi con lo yacht. Quale piano? Andare all’assalto della Casa Bianca e di rimbalzo far cadere Palazzo Chigi, geniale, una carambola. È la strategia del «Meloni dica qualcosa» esportata ovunque ci sia l’artiglio dell’aquila americana, mica la zampa dell’Orso russo o la fiammata del Dragone cinese, tutti sinceri democratici. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - La tragicomica geopolitica dei compagni

