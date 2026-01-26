Enea Tonoli, residente a Monzambano, era una figura nota e apprezzata nella comunità locale e sul lago di Garda. La sua scomparsa, avvenuta tragicamente mentre cercava di salvare il suo cane annegato, ha suscitato grande dolore tra amici e conoscenti. La vicenda evidenzia il coraggio e l’affetto di Enea, lasciando un ricordo indelebile tra chi lo ha conosciuto.

Enea Tonoli era conosciutissimo, a Monzambano e non solo, dove viveva e lavorava: aveva tanti amici anche sul lago di Garda, a Desenzano e Sirmione. È morto annegato sabato sera nel disperato tentativo di salvare il proprio cane, il suo amatissimo labradur, caduto in acqua poco prima mentre i due.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Si tuffa nel canale per salvare il cane e non riemerge più: morto annegatoUn uomo è deceduto ieri sera nelle campagne di Monzambano, nel Mantovano, dopo essersi immerso nel canale nel tentativo di salvare un cane.

Enea Tonoli muore nel canale Virgilio per salvare l’amato cane: tragedia a MonzambanoEnea Tonoli, 46 anni, residente a Monzambano, è deceduto nel canale Virgilio mentre cercava di salvare il suo cane.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: ? La tragedia di Enea, morto annegato per salvare il suo cane; Monzambano, si tuffa nel canale Virgilio nel tentativo di salvare il suo cane: muore a 46 anni Enea Tonoli; Muore annegando nel canale, si era tuffato per salvare il cane; Si tuffa nel canale Virgilio per salvare il cane, muore un uomo di 46 anni a Monzambano.

La tragedia di Enea, morto annegato per salvare il suo caneEnea Tonoli era conosciutissimo, a Monzambano e non solo, dove viveva e lavorava: aveva tanti amici anche sul lago di Garda, a Desenzano e Sirmione. È morto annegato sabato sera nel disperato tentativ ... bresciatoday.it

Enea si tuffa per salvare il cane caduto nel canale, ma qualcosa va storto e la tragedia sconvolge tuttiIl cane scivola nel canale, Enea Tonoli si tuffa per salvarlo ma muore annegato: aveva 46 anniTragedia lungo il canale VirgilioIl pomeriggio di sabat ... assodigitale.it

Tragedia a Monzambano (Mantova), dove un uomo di 46 anni, Enea Tonoli, ha perso la vita nel tentativo disperato di salvare il suo cane da un canale. L'incidente è avvenuto lungo il canale Virgilio, nella zona di Olfino. Tonoli, dipendente del Comune di Monz - facebook.com facebook