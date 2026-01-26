La Toscana insegna la moda al mondo | due accademie su tre ‘top italiane’ sono a Firenze

La Toscana si afferma come polo di eccellenza nel settore della moda, grazie alla presenza di due delle tre principali accademie italiane nel settore a Firenze. Questa regione, nota per la sua tradizione culturale, continua a essere un punto di riferimento anche per la formazione e l’innovazione nel mondo della moda, unendo storia e futuro con un approccio originale e di qualità.

FIRENZE – La Toscana si conferma culla mondiale dello stile, non solo per la storia ma per il futuro. Secondo l’ultimo report di Vogue Business, l’Italia piazza ben tre istituti tra le 14 migliori scuole di moda del globo. E il cuore di questa eccellenza batte forte a Firenze. Delle tre realtà nazionali premiate per reputazione accademica, due hanno un legame viscerale con il capoluogo toscano: il Polimoda e l’ Istituto Marangoni. A completare il trio tricolore c’è il Politecnico di Milano, citato per i suoi corsi di fashion design d’avanguardia. Il report evidenzia l’unicità del modello fiorentino.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it Leggi anche: Firenze nella Top 500 Bars: tre locali fiorentini tra i primi cento al mondo. Ecco quali sono Leggi anche: Città più attraenti al mondo, due le italiane nella top five Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Argomenti discussi: Donatella Cinelli Colombini rieletta delegata delle Donne del Vino della Toscana; Prima le gelate, poi la pioggia. Meteo Toscana, ecco cosa ci aspetta; Fratelli coltelli, cosa ci insegna la tragedia di La Spezia; Meteo Toscana: giornata all’insegna della pioggia, neve sull’Appennino. SI TORNA IN TOSCANA Stage Social Dance organizzato dalla maestra Lara Area Nuovo riempi pista, travolgente e carico di energia, tutto da ballare per uno stage esplosivo all' insegna dello studio e del divertimento! @fanpiùattivi Maurizio Se - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.