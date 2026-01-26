Questa sera, lunedì 26 gennaio, Corrado Augias torna con una nuova puntata de La Torre di Babele, il programma di approfondimento in onda su La7. L'episodio esplora il tema del coraggio di vincere e di vivere, offrendo riflessioni e spunti di approfondimento. Un appuntamento dedicato a chi desidera comprendere meglio le sfide e le scelte che caratterizzano il percorso di ognuno.

Corrado Augias torna questa sera, lunedì 26 gennaio, con una nuova puntata de La Torre di Babele, il programma di approfondimento della prima serata di La7. Anticipazioni e ospiti del 26 gennaio 2026. La nuova puntata è dedicata a un grande tema del nostro tempo: il coraggio di vincere e di vivere. La prima metà del Novecento è stata segnata da due guerre mondiali, dalle dittature, dall’Olocausto e dalla minaccia atomica. Eppure, da quelle tragedie sono nate la democrazia, le libertà, i diritti e il benessere, fino alla conquista della Luna. Il XXI secolo, invece, si è aperto sotto il segno della crisi: l’11 settembre, il crollo finanziario del 2008, la pandemia, le nuove tensioni globali, fino all’era Trump. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - La Torre di Babele, Augias affronta il coraggio di vincere e di vivere

Approfondimenti su torre babele

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su torre babele

Argomenti discussi: La Torre di Babele - Trump, un anno di follia?; La Torre di Babele con Corrado Augias su La7: le anticipazioni del 19 gennaio; La Torre di Babele: ospiti Julio Velasco e Umberto Galimberti; La Torre di Babele lunedì alle 21.15.

La Torre di Babele con Corrado Augias su La7: le anticipazioni del 26 gennaioDal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Julio Velasco, l'Italia avrà la forza di riscattarsi? msn.com

La Torre di Babele ripercorre un anno di presidenza Trump con Mentana e CazzulloLa Torre di Babele: Corrado Augias torna in prima serata con un'analisi sul primo anno del secondo mandato della presidenza di Donald Trump ... davidemaggio.it

Nel nuovo appuntamento de La Torre di Babele, Corrado Augias chiede a Enrico Mentana un bilancio del primo anno della nuova presidenza Trump. La risposta del direttore del TgLa7 è netta: «Sconvolgente». Un termine che, spiega Mentana, non è né posit - facebook.com facebook