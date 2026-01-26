La vicenda di Marinella, legata all’omicidio di Maria Boccuzzi, ha ispirato una delle canzoni più famose di Fabrizio De André. La storia, avvolta nel mistero, narra di un corpo rinvenuto nel fiume, colpi di pistola e un killer mai identificato. In questo articolo, analizzeremo i fatti e i dettagli di questa vicenda reale che ha lasciato un’impronta indelebile nella cultura italiana.

«Questa è la tua canzone, Marinella. che sei volata in cielo su una stella.». La voce di Fabrizio De André risuona ancora oggi nelle menti di chi ascolta "La canzone di Marinella", una ballata che, purtroppo, non è frutto della pura fantasia dell’autore, ma la narrazione di una tragica realtà. La vicenda che ispirò questa canzone è quella di Maria Boccuzzi, una giovane donna la cui storia ispirò la penna del cantautore genovese. La morte di Maria Boccuzzi Il 28 gennaio 1953, il corpo di Maria, conosciuta nel mondo dello spettacolo come Mary Pirimpo, venne ritrovato galleggiante nel fiume Olona, crivellato da sei colpi di pistola. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - La storia vera di Marinella, l'omicidio di Maria Boccuzzi che ispirò De André: il corpo nel fiume, i colpi di pistola e il killer mai trovato

Gaetano Cicerale ucciso a colpi di fucile: il corpo trovato fuori dall'auto e l'ipotesi del killer appostato. È gialloUn omicidio inquietante si è verificato, con il corpo di Gaetano Cicerale rinvenuto fuori dalla sua auto, vittima di colpi di fucile.

Leggi anche: Giovane di 26 anni freddato a colpi di pistola, l'omicidio in pieno giorno: killer in fuga. Chi è la vittima

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: The RIP: soldi, sbirri e una storia vera come riflessione sulla società. L'intervista a Joe Carnahan; Marty Supreme: Timothée Chalamet è un campione di ping-pong in una storia vera che punta agli Oscar; Enzo Ferrari, la storia vera di un Drago nascosto dietro gli occhiali scuri; Kidnapped, Netflix racconta il rapimento di Elizabeth Smart: la storia vera dietro il film.

La storia vera di Marinella, l'omicidio di Maria Boccuzzi che ispirò De André: il corpo nel fiume, i colpi di pistola e il killer mai trovato«Questa è la tua canzone, Marinella... che sei volata in cielo su una stella...». La voce di Fabrizio De André risuona ancora oggi nelle menti di chi ascolta ... leggo.it

Il Falsario, la storia vera: quanto c’è di reale nel film Netflix con Pietro CastellittoScopri la storia vera dietro Il Falsario: il legame con Antonio Chichiarelli, il caso Aldo Moro e il confine tra realtà e finzione. cinefilos.it

- . La storia vera di un amore possibile. O forse la storia possibile di un amore vero. La storia di Margherita e di Marcello, entrambi con il “mare” nel nome. Il destino, il fato, intreccia le vite dei protag - facebook.com facebook

L’infortunio di Alessandro Barbero e il suo video che nessuno ha censurato. Ecco la vera storia del fact checking di Open sul referendum giustizia x.com