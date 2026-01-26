La squadra della polizia di Stato vince il trofeo San Sebastiano al Palaroma di Montesilvano

Lo scorso fine settimana, il Palaroma di Montesilvano ha accolto la 27ª edizione del Trofeo San Sebastiano, un evento tradizionale della polizia di Stato. La competizione ha visto la partecipazione di diverse squadre, che hanno messo in mostra spirito di squadra e abilità. Alla fine, la squadra della polizia di Stato si è distinta, aggiudicandosi il trofeo in un clima di rispetto e sportività.

Il gruppo sportivo della polizia di Stato ha conquistato il gradino più alto del podio, strappando il titolo alla Guardia Costiera nel tradizionale torneo che si tiene a Montesilvano Il Palaroma di Montesilvano ha ospitato lo scorso fine settimana il tradizionale appuntamento con il Trofeo San Sebastiano, giunto alla 27esima edizione. Presenti le squadre delle forze dell'ordine locali, con il gruppo sportivo della polizia di Stato che ha vinto il trofeo strappando il titolo alla guardia costiera al termine di un torneo avvincente ed emozionante. Il vero successo dell'iniziativa "Solidarietà e Sport", organizzata dalla polizia locale di Montesilvano sotto la guida del comandante Nicolino Casale, va oltre i risultati sportivi: il torneo ha coronato un percorso benefico avviato con la "Befana del Vigile" a gennaio.

