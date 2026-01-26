La seconda vita degli abiti tra acquisto e vendita offre un’opportunità per un consumo più responsabile. Ogni anno, molte persone smaltiscono circa 12 kg di capi che non indossano più. In questo contesto, la gestione consapevole e sostenibile degli abiti di seconda mano può contribuire a ridurre lo spreco e a promuovere un modello di consumo più rispettoso dell’ambiente.

Indicazioni per la gestione responsabile di capi di abbigliamento di seconda mano. Ogni anno ci liberiamo di almeno 12 kg di abiti che non usiamo più. Possiamo rimetterli in circolo con benefici per noi e l’ambiente. Il cambio dell’armadio ripresenta ciclicamente il problema dello smaltimento di capi di abbigliamento che da troppo tempo sono inusati. Per vecchiaia, per usura, o semplicemente per un cambio di stile. Ogni cittadino europeo getta in media ogni anno 12 kg tra abiti e calzature secondo i dati della Commissione europea che hanno dato impulso alla Direttiva emanata dal Parlamento europeo nel settembre 2025 che prevede la responsabilità dei produttori a coprire i costi di raccolta, cernita e riciclo dei rifiuti tessili. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

