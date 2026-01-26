La Scandone Avellino annuncia di aver ingaggiato il giocatore Andrea Donda

La Scandone Avellino annuncia l’ingaggio di Andrea Donda, centro triestino classe 1999. Il giocatore si unisce al roster biancoverde, rafforzando la squadra con la sua esperienza e competenza. L’accordo conferma l’impegno del club nel costruire una formazione solida e competitiva per la stagione in corso.

La Scandone Avellino comunica di aver raggiunto l’accordo con Andrea Donda, centro triestino classe 1999, che entra ufficialmente a far parte del roster biancoverde. Giocatore di struttura e fisicità, Donda porta con sé un bagaglio di esperienze importanti maturate sia in Italia che all’estero. Nel corso della sua carriera ha vissuto tappe formative in Spagna e Austria, esperienze che hanno contribuito alla sua crescita tecnica e personale. Rientrato in Italia, ha calcato i parquet della Serie A con le maglie di Capo d’Orlando e Cremona, confrontandosi con il massimo livello del basket nazionale.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Scandone Avellino, il presidente Marco Trasente: "La Scandone ha bisogno di ritrovare identità e spirito di squadra"Questa mattina, presso la sala stampa del PalaDelMauro, si è tenuta la conferenza stampa del presidente della Scandone Avellino, Marco Trasente.

La Scandone Avellino ufficializza l'ingaggio di Flavio GayLa Scandone Avellino annuncia l’ingaggio di Flavio Gay, nato nel 1998, che ricoprirà il ruolo di playmakerguardia.

