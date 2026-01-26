La Sagra di San Biagio è un evento che coinvolge la comunità locale, offrendo bancarelle, negozi aperti, una messa solenne, un concerto e una cena tradizionale. Durante la giornata, è possibile partecipare a diverse attività religiose e culturali, condividendo momenti di convivialità. Non manca, infine, l’occasione di gustare il tradizionale panettone, simbolo di convivialità e festa.

Ci saranno le bancarelle, i negozi aperti, la messa solenne, il concerto e la cena. E l'immancabile panettone da degustare. L’appuntamento è con la tradizione: domenica 1 febbraio torna infatti la sagra di san Biagio, l'appuntamento più importante del quartiere monzese che ogni anno omaggia il santo protettore della gola. Come sempre in via Prina, dalle 8 alle 19, non mancheranno le bancarelle, i negozi aperti e la consueta fetta di panettone da degustare gratuitamente per tutti. Diversi saranno anche i momenti proposti dalla parrocchia di via Prina per grandi e piccini. Sabato 31 gennaio alle 21 il concerto "Requiem for Solace", con l'Orchestra Filarmonica Ettore Pozzoli, il Coro San Biagio e il Coro Modusnovi.🔗 Leggi su Monzatoday.it

A San Bonifacio la Sagra di San BiagioA San Bonifacio, dal 22 gennaio al 3 febbraio, si svolge la 158ª edizione della Sagra di San Biagio.

A Novara torna la tradizionale Sagra di San GaudenzioA Novara riprende l’appuntamento annuale con la Sagra di San Gaudenzio, evento tradizionale che celebra il patrono della città.

Sagra di San Biagio 2025

BUONA DOMENICA!!!! QUESTA SERA VI ASPETTIAMO ALLA SAGRA DI SAN BIAGIO A CAMPOBERNARDO DI SALGAREDA (TV)!! facebook