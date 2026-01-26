La sacilese Anna Costella strappa il pass per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026

La partecipazione alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 rappresenta un obiettivo importante per Anna Costella, originaria di Sacile. Dopo aver espresso il desiderio di competere in questa grande occasione, la sua determinazione la ha portata a ottenere il pass per gli eventi olimpici. Un traguardo che testimonia impegno e passione nello sport, e che potrebbe segnare un momento significativo nella sua carriera.

"Sarebbe un sogno partecipare alle Olimpiadi di casa". Giusto un anno fa Anna Costella ha pronunciato queste parole. Al debutto in Coppa del Mondo nella disciplina del bob aveva davanti a sé un lungo cammino tra gare ufficiali e allenamenti intensi per migliorarsi e agguantare il pass per Milano - Cortina 2026. “Se non capiterà oggi, non sarà un problema. Siamo ancora giovani”. E invece, dopo il secondo posto in Coppa Europa con Giada Andreutti, per la sacilese Anna Costella arriva l’ufficialità: sarà ai Giochi Olimpici invernali di febbraio in Italia. L'annuncio è arrivato dalla Fisi, con delibera del Presidente Flavio Roda insieme al Coni.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

