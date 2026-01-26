La Ruota della Fortuna torna su Canale 5, portando intrattenimento e coinvolgimento per il pubblico. In questa nuova settimana, lo show mantiene le proprie aspettative, offrendo momenti di leggerezza e spontaneità. La trasmissione continua a essere una presenza stabile nel palinsesto, con partecipanti e personaggi che animano ogni puntata.

È iniziata una nuova settimana de La Ruota della Fortuna carica, come sempre, di tante aspettative da parte dell’affezionato pubblico di Canale 5. Si dice che il lunedì sia il giorno più “nero” della settimana, ma ci ha pensato Samira Lui a renderlo più frizzante, complice il suo incredibile look ma soprattutto la sua performance da “pifferaia magica”. Flauto alla mano, come ai tempi della scuola, ha dato alla manche Giramondo un finale inaspettato. E Gerry Scotti non ha perso l’occasione per fare una delle sue battutacce. Lo scintillante look di Samira Lui. Che sia bella è sotto gli occhi di tutti e ribadirlo sarebbe del tutto superfluo. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La Ruota della Fortuna, Samira “pifferaia” e Gerry scherza: “Ecco perché si è lasciato morire”

Approfondimenti su Ruota Della Fortuna

Lunedì 8 dicembre Gerry Scotti e Samira Lui sono tornati in televisione con una nuova puntata de La Ruota della Fortuna, un appuntamento che si distingue anche durante le festività natalizie.

Nella puntata del 2 gennaio di La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti e Samira Lui mostrano un rapporto di complicità, tra ricordi e momenti imprevisti.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Ruota Della Fortuna

Argomenti discussi: La ruota della fortuna: La Ruota delle Meraviglie di Manuela Video; La Ruota della Fortuna, Samira Lui irriconoscibile spiazza Gerry Scotti: Sei come me. E Gianni Morandi svolta la puntata; La Ruota della Fortuna story: chi ha vinto di più, la sfuriata di Mike Bongiorno contro Antonella Elia, la partecipazione di Matteo Renzi nel 1994, 8 segreti; La ruota della fortuna: Federica alla Ruota delle Meraviglie Video.

La Ruota della Fortuna, Ci lascia dopo 40 anni: il saluto speciale di Gerry Scotti e Samira LuiNella puntata del 25 gennaio, Gerry Scotti fa un saluto speciale a Matteo del Bar, uno dei dipendenti storici di Mediaset ... libero.it

La ruota della fortuna, chi è la nuova campionessa Manuela da Mascalucia e quanto ha vinto il 25 gennaio?La ruota della fortuna, chi è la nuova campionessa Manuela da Mascalucia e quanto ha vinto il 25 gennaio? Il riassunto. tag24.it

Stasera, dopo La Ruota Della Fortuna, su Canale 5 torna Striscia La Notizia. Ecco tutte le - non - nuove rubriche previste in puntata. facebook