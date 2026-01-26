All’Olimpico, Roma e Milan si sono congedate con un pareggio 1-1. La squadra rossonera mantiene la posizione in classifica, ma vede aumentare a cinque punti il distacco dall’Inter, consolidando le dinamiche della Serie A. La partita ha evidenziato equilibrio e determinazione da entrambe le parti, offrendo spunti interessanti per il prosieguo della stagione.

Finisce 1-1 tra Roma e Milan all'Olimpico: con questo pareggio i rossoneri scivolano a cinque punti di distanza dall'Inter. Nel primo tempo iniziativa sempre nelle mani della Roma, che domina il gioco mentre il Milan attende e fatica a ripartire. In evidenza il nuovo acquisto Donyell Malen, che si dimostra il terminale offensivo che mancava a Gasperini. I rossoneri restano a galla grazie a Mike Maignan, che para tutto prima su Koné, due volte su Malen e poi su Celik. Nella ripresa il Milan sale di tono e passa in vantaggio con un colpo di testa di Koni De Winter sugli sviluppi di un corner. Il pareggio della Roma arriva al 74' con un calcio di rigore di Lorenzo Pellegrini, concesso per un fallo di mani di Bartesaghi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La Roma frena il Milan : rossoneri a meno cinque dall'Inter

Roma e Milan fanno un punto a testa all'Olimpico: i rossoneri scivolano a meno cinque dall'InterRoma e Milan si sono incontrate all'Olimpico, terminando con un pareggio 1-1.

Milan-Lecce 1-0: Fullkrug fa cadere il muro giallorosso, rossoneri ancora a -3 dall'InterIl Milan conquista tre punti contro il Lecce grazie a un gol di Fullkrug, mantenendo vive le speranze di avvicinarsi all’Inter in classifica.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Ryanair cresce a Milano, ma frena su Roma: Colpa delle tasse e dei limiti ai voli; La Juve schianta il Napoli, la Roma frena il Milan. Il Genoa ribalta il Bologna e raggiunge il Parma - Risultati e classifica; Board per Gaza, Meloni frena: Problema costituzionale, lo statuto è incompatibile con l’articolo 11; Comunicazione Italiana.

Car Roma, il gelo frena la produzione ma non i prezziTi informiamo che, per migliorare la tua esperienza di navigazione questo sito utilizza dei cookie. In particolare il sito utilizza cookie tecnici e cookie di terze parti che consentono a queste ultim ... agroalimentarenews.com

Quote calciomercato Roma Zirkzee: Massara frena, colpo ancora possibile?Continua a muoversi il mercato della Roma. I giallorossi, dopo gli innesti di Robinio Vaz e Donyell Malen, si confermano tra i club più attivi. tuttomercatoweb.com

Il Milan frena contro la Roma e l'Inter sale a +5 Diteci se, secondo voi, quello di questa sera è l'allungo decisivo #Inter #Milan #SerieA - facebook.com facebook

Roma-Sauer, l’agente frena: nessun contatto, Feyenoord pensa al rinnovo #ASRoma x.com