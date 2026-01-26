La riforma Nordio si ispira agli omicidi di Stato degli Usa La frase choc poi cancellata del segretario dell' Anm

La campagna per il referendum del 22 e 23 marzo si intensifica, con i sostenitori del Sì e del No che cercano di convincere gli elettori sulla riforma della giustizia proposta dal ministro Nordio. Tra dichiarazioni, spesso polarizzanti, si discute delle implicazioni e dei rischi di questa riforma costituzionale, evidenziando come i toni si possano talvolta discostare dalla realtà e dalla sobrietà del confronto democratico.

La campagna elettorale per il referendum confermativo del 22 e 23 marzo s'infiamma sempre di più: gli schieramenti rispettivamente del Sì e del No si stanno oramai posizionando per cercare di convincere più cittadini possibili per approvare o respingere la riforma costituzionale della giustizia fortemente voluta dal ministro Carlo Nordio, ma spesso i toni possono superare il limite della realtà e della decenza. È il caso del segretario dell'associazione nazionale dei magistrati, Rocco Maruotti, al quale è stato attribuito un post su Facebook (immediatamente cancellato subito dopo) che, se fosse vero e autentico, avrebbe del clamoroso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Il post choc del segretario Anm: "Con la riforma Nordio omicidi di stato impuniti come negli Usa"Il segretario dell'Anm, Rocco Maruotti, ha pubblicato e poi rimosso un post su Facebook in cui collegava la riforma Nordio a possibili omicidi di Stato impuniti, facendo riferimento a un episodio a Minneapolis.

Il post choc del segretario Anm contro la riforma Nordio: "Ispirata agli omicidi impuniti negli Usa"Il segretario dell'ANM Rocco Maruotti ha pubblicato e poi rimosso un post su Facebook, criticando la riforma Nordio.

Argomenti discussi: Dice il Sì, risponde il No. Una piccola guida per muoversi nel dibattito referendario - CGIL; Il referendum sulla giustizia non c’entra con la velocità dei processi; Le ragioni del no; La riforma Nordio renderebbe una parte di magistratura dipendente dalla politica: si poteva agire diversamente.

