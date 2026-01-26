La retromarcia di Trump sull’Ice a Minneapolis

La decisione di Donald Trump di riconsiderare la sua posizione sull'Ice a Minneapolis ha suscitato attenzione. Attualmente, le autorità stanno analizzando attentamente i fatti e rivedendo le proprie posizioni. La vicenda, che riguarda anche la morte di Alex Pretti, è oggetto di approfondimenti e valutazioni. Si attendono aggiornamenti ufficiali per comprendere le future direzioni e le implicazioni di questa retromarcia.

«Stiamo esaminando la situazione, stiamo rivedendo tutto e arriveremo a una conclusione» sulla morte di Alex Pretti. E poi: «A un certo punto andremo via (da Minneapolis, ndr ). Abbiamo fatto, hanno fatto un lavoro fenomenale». Dopo averlo negato fino all’estremo, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump mette la retromarcia per l’Ice a Minneapolis. E così quell’acronimo Taco (“ Trump always chickens out “, Trump fa sempre marcia indietro) continua a essere la cifra stilistica più importante della politica del tycoon. Nel pieno delle polemiche per gli omicidi di cittadini americani la “sua” polizia dell’immigrazione sta per lasciare la città-santuario più importante d’America.🔗 Leggi su Open.online

Trump:Ice?Potrebbe lasciare MinneapolisIn un'intervista telefonica al Wall Street Journal, Donald Trump ha accennato alla possibilità di rimuovere l'Ice da Minneapolis, senza però specificare una tempistica precisa.

Minneapolis, in migliaia protestano contro Trump e l'IceA Minneapolis, numerose persone si sono riunite per esprimere il proprio dissenso contro le politiche dell’amministrazione Trump e le azioni della ICE.

Caught on Camera: Woman fatally shot by ICE in Minneapolis identified

