La Recanatese paga 4 minuti di amnesia
La Recanatese ha subito una sconfitta per 2-0 contro L’Aquila, con il risultato deciso in soli quattro minuti di amnesia difensiva. La partita ha visto la squadra locale tentare di reagire, ma senza riuscire a invertire il risultato. Ecco le formazioni e i dettagli dell’incontro, che si inseriscono nel contesto delle competizioni di livello regionale.
RECANATESE 0 L’AQUILA 2 RECANATESE: Mezzelani; Cocino (20’st Di Francesco), Vecchio, Mordini; Giusti (27’st Gori), Ferro, Paoltroni (1’st Carano) Pesaresi; D’Angelo, Capanni (1’st Ciccanti); Pierfederici (1’Nanapere) All. G.Pagliari A disp. Fede, Fiumanò, Morichetta, Chiarella L’AQUILA: Michielin; Cioffredi, Tavcar, Tomas, Trifelli (36’st Lombardi); Vecchione, Pandolfi (36’st Dampha), Carella (39’st Mantini); Sparacello (30’st Scimia), Di Renzo, N.Tourè (45’st Belardinelli) All.Fucili A disp. Zandri, Pomposo, Grassetti, Astemio Arbitro: Schmid di Rovereto Reti: 20’ e 24’p.t. Sparacello Note: Spettatori circa 400, ammoniti Cocino, Vecchione, Tavcar, Pandolfi Senza i due portieri titolari, davanti ad un’indiscussa big del girone, una sconfitta non fa gridare allo scandalo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
