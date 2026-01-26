La Recanatese paga 4 minuti di amnesia

La Recanatese ha subito una sconfitta per 2-0 contro L’Aquila, con il risultato deciso in soli quattro minuti di amnesia difensiva. La partita ha visto la squadra locale tentare di reagire, ma senza riuscire a invertire il risultato. Ecco le formazioni e i dettagli dell’incontro, che si inseriscono nel contesto delle competizioni di livello regionale.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.