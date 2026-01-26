Nella puntata del 27 gennaio, Manuel e Don Lorenzo potrebbero unire le forze contro Leocadia, che ha preso il controllo degli appartamenti di Cruz. La trama si concentra sulle tensioni crescenti e sulle alleanze che si formano nel tentativo di contrastare l'influenza della donna. Ecco cosa aspettarsi nella prossima puntata della soap spagnola, con eventi che potrebbero segnare un punto di svolta nella storyline.

Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Leocadia ha occupato gli appartamenti di Cruz, accumulando potere. Manuel e Don Lorenzo valutano una strategia comune per arginarla. La Promessa sarà trasmessa domani alle 19:40 nell'access prime time di Rete 4. La popolare soap opera spagnola, in onda dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Manuel e Don Lorenzo si alleano contro Leocadia? Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola: All'interno della tenuta, la tensione tra la servitù esplode in un nuovo scontro: Ana, stanca delle continue umiliazioni inflitte da Petra, interviene con fermezza . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 27 gennaio: Manuel e Don Lorenzo si alleano contro Leocadia?

Approfondimenti su don lorenzo

Nella puntata del 15 gennaio di una nota soap spagnola, Curro si confida con Don Lorenzo, rischiando tutto per scoprire la verità sulla morte di Jana.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su don lorenzo

Argomenti discussi: La Promessa, cosa succede nella puntata del 27 gennaio: anticipazioni; La promessa, le anticipazioni: ora è Curro nel mirino?; Forbidden Fruit 2, anticipazioni 27 gennaio: Yildiz con le carte bloccate; La forza di una donna 2, anticipazioni 27 gennaio: l'inganno di Sirin.

La Promessa anticipazioni 27 gennaio: Manuel e Don Lorenzo si alleano contro Leocadia?Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Leocadia ha occupato gli appartamenti di Cruz, accumulando potere. Manuel e Don Lorenzo valutano una strategia comune per arginarla. movieplayer.it

La Promessa Anticipazioni 27 gennaio 2026: Manuel rincuora Alonso con una preziosa notizia, ecco qualeEcco cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 27 gennaio 2026. Scopriamo insieme le anticipazioni dell'episodio della Soap di Rete4. comingsoon.it

Don Lorenzo Milani, una lezione di libertà, scuola e impegno civile: grande partecipazione alla conferenza di Pereto https://www.terremarsicane.it/don-lorenzo-milani-una-lezione-di-liberta-scuola-e-impegno-civile-grande-partecipazione-alla-conferenza-di-pe - facebook.com facebook