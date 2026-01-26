Jas Gawronski, giornalista, scrittore e politico italiano di origine polacca, si appresta a celebrare il suo 90° compleanno il prossimo 7 febbraio. In questa occasione, si ricorda un episodio del suo passato, che rivela sfumature della sua personalità e delle sue esperienze. Un ricordo che si inserisce nel quadro della sua lunga carriera e della sua vita ricca di incontri e riflessioni.

Jas Gawronski, giornalista, scrittore e politico italiano di origini polacche, festeggerà 90 anni il prossimo 7 febbraio. È figlio del diplomatico polacco Jan Gawronski e di Luciana Frassati, sorella del beato Pier Giorgio Frassati. È stato portavoce del Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi nel 1994 ed è stato l’unico giornalista a cui Papa Giovanni Paolo II ha concesso un’intervista formale. “A novant’anni continuo a mangiare 50 grammi di burro al giorno, – ha detto Gawronski a Il Corriere della Sera – perché da piccolo avevo visto le donne di casa che versavano il latte in un contenitore di legno, lo rimescolavano con un cucchiaio, e dopo due ore veniva fuori il burro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “La prof di ripetizione aveve due tette enormi, le prendeva con le mani e le appoggiava sul tavolo. Ero attratto da queste cose gigantesche”: il ricordo di Jas Gawronski

