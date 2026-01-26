La privacy per la moglie di Sangiuliano non vale | il tribunale di Roma annulla la mega-sanzione a Ranucci

Il Tribunale di Roma ha annullato la sanzione di 150mila euro inflitta alla Rai dal Garante della Privacy. La multa riguardava la diffusione di audio di una conversazione tra Gennaro Sangiuliano e sua moglie, Federica Corsini, trasmessa da ‘Report’. La decisione evidenzia come, in questo caso, la privacy della moglie non sia stata ritenuta violata.

È stata annullata dal Tribunale di Roma la sanzione di 150mila euro che il garante della Privacy aveva comminato alla Rai per la diffusione, da parte della trasmissione ‘Report’, degli audio relativi ad una conversazione tra l’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e la moglie, la giornalista Federica Corsini. È lo stesso conduttore di ‘Report’ Sigfrido Ranucci ad annunciarlo in un post su Facebook. “Era legittimo – scrive Ranucci – e di interesse pubblico trasmettere l’audio e inoltre i magistrati sottolineano il fatto che il Garante ha svolto le indagini fuori i tempi stabiliti dalla legge. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

