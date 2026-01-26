La Preside | le anticipazioni trama e cast della terza puntata

Ecco le anticipazioni della terza puntata de La Preside, in onda il 26 gennaio 2026 su Rai 1 alle 21:30. La serie, con protagonista Luisa Ranieri e diretta da Luca Miniero, prosegue con nuovi sviluppi nella trama e approfondimenti sui personaggi principali. Di seguito, trovate le informazioni sul cast e le anticipazioni sulla trama di questa puntata.

La Preside: anticipazioni (trama e cast) della terza puntata, 26 gennaio. Questa sera, lunedì 26 gennaio 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la terza puntata de La Preside, la nuova serie con protagonista Luisa Ranieri e con la regia di Luca Miniero. Liberamente ispirata alla storia vera di Eugenia Carfora, la dirigente scolastica di Caivano divenuta simbolo di coraggio e determinazione nella lotta per il riscatto educativo e sociale, la serie racconta la missione di una donna visionaria e ostinata, interpretata da Luisa Ranieri, che, al suo primo incarico da preside, sceglie di guidare l’Istituto Anna Maria Ortese di Napoli, un luogo segnato dall’abbandono scolastico e circondato dal degrado, al centro di una delle piazze di spaccio più grandi d’Europa. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - La Preside: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata Approfondimenti su preside anticipazioni La Preside: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata Ecco le anticipazioni sulla seconda puntata de La Preside, in programma lunedì 19 gennaio 2026 alle ore 21:30 su Rai 1. Un professore 3: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. LA PRESIDE (2026) | Promo tv della fiction Rai di Luca Miniero con Luisa Ranieri Ultime notizie su preside anticipazioni Argomenti discussi: La Preside fa un patto pericoloso e rimane da sola; Stasera su Rai 1 La preside Eugenia non si ferma nemmeno davanti alle forti minacce; La Preside (19 gennaio), il blitz e l’accordo segreto di Eugenia che cambia tutto: cosa vedremo stasera; La Preside, anticipazioni di stasera in tv: Eugenia deve intervenire subito, Mario subisce un agguato. Anticipazioni La Preside, 3a puntata di oggi 26 gennaio 2026/ Lucia nei guai, Mario vittima di un agguatoAnticipazioni La Preside, 3a puntata di oggi 26 gennaio 2026: Lucia nei guai, Mario vittima di un agguato, Eugenia sempre più sola e delusa ... ilsussidiario.net La Preside su Rai 1 con Luisa Ranieri: le anticipazioni della terza puntataTorna su Rai 1 La Preside, la serie tv in 4 serate con Luisa Ranieri nei panni della preside Eugenia Liguori: le anticipazioni del 26 gennaio 2026. gazzetta.it La Preside, anticipazioni 26 gennaio: tensione alle stelle, tutti contro Eugenia • Eugenia sempre più in prima linea nella terza puntata de La Preside, la fortunata fiction pronta a tornare in onda lunedì prossimo su Rai 1. x.com Rinnovo contratto statali 2025-2027. Le anticipazioni del presidente dell'Aran, Antonio Naddeo https://share.google/0mgdnyJlzhG1E35ai Rinnovo contratto statali 2025-2027. Le anticipazioni del presidente dell’Aran, Antonio Naddeo Rinnovo contratto statali - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.