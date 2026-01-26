la polemica tra cucinelli e giammetti smaschera la provincia del lusso

La recente polemica tra Giancarlo Giammetti e Brunello Cucinelli mette in luce alcune delle dinamiche del settore del lusso. Tra il celebre socio di Valentino e l’imprenditore umbro, emergono divergenze che riflettono le tensioni tra tradizione artigianale e mercato. Questa discussione, più che un semplice confronto, smaschera alcuni aspetti della provincia del lusso, rivelando le sfumature e le contraddizioni di un settore spesso percepito come esclusivo e elitario.

La polemica, algida nella sua ferocia, è tra titani della moda: Giancarlo Giammetti, socio di Valentino Garavani (che fu, dopo la casalinga, il più famoso cittadino di Voghera) contro Brunello Cucinelli, umbro doc, apologeta del cashmere francescano in tutto, tranne che nel prezzo. Si sa che quando litigano i poveri è tragedia, se invece a farlo sono i ricchi è intrattenimento. Se non ci fosse di mezzo la triste circostanza, una goduria. Giancarlo Giammetti (Imagoeconomica). Se la tentazione di mettere in scena l’ego batte la dignitosa riservatezza. In un mondo codificato come quello del fashion, le controversie tra signori del lusso dovrebbero risolversi con una telefonata, mai filtrare in superficie, ovvero diventare materia su cui la strabordante fame dei social si avventa. 🔗 Leggi su Lettera43.it

