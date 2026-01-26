La Pistoiese ingrana la sesta San Giuliano steso in rimonta

La Pistoiese accelera con una vittoria in rimonta contro San Giuliano City, mantenendo il passo nella stagione in corso. La partita si è conclusa con il risultato di 3-1, dimostrando determinazione e compattezza della squadra allenata da mister. Una prova importante che potrebbe influenzare l’andamento del campionato e rafforzare la fiducia nel percorso di crescita del team.

PISTOIESE 3 SANGIULIANO CITY 1 PISTOIESE (4-3-3) Giuliani; Costa Pisani, Gennari, Bertolo, Pellegrino (44' st Tempre); Biagi (24' st Rossi), Maldonado (31' st Pellizzari), Della Latta; Saporetti (31' st Campagna), Rizq (27' st Raicevic), Russo. A disp. Magalotti, Montalto, Cuomo, Sangaré. All. Lucarelli SANGIULIANO CITY (4-3-3) Libertazzi; Premoli (21' st Izzo), Redondi, Bernardi, Ebano (35' st De Cecco); Lupano (42' st Tafa), Barzago (30' st Cazzaniga), Saggionetto; Brugognone (14' st Sartori), Busatto, Tremolada. A disp. Lombardi, Morra, Di Cintio, Sandre. All. Sesto ARBITRO Isoardi di Cuneo MARCATORI 1' pt Barzago, 36' pt Gennari, 10' st Saporetti, 37' st Russo PISTOIA La Pistoiese batte anche il Sangiuliano City e ingrana la quarta.

