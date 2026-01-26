La periferia di Milano assediata dai pendolari | Vogliamo le strisce blu

Nella periferia est di Milano, i pendolari occupano regolarmente gli spazi di sosta, lasciando le auto tutto il giorno. Questa situazione ha portato alla richiesta di introdurre le strisce blu, per regolamentare meglio il parcheggio e favorire una gestione più efficiente degli spazi pubblici. La questione evidenzia le sfide di mobilità e pianificazione urbana nella zona, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita e la sostenibilità del territorio.

Tra Cimiano, Lambrate e Feltre mancano le strisce blu. Di conseguenza molti pendolari arrivano in auto, parcheggiano e poi usano la metropolitana o il treno. La proposta per istiutire la sosta regolamentata Un'intera area di Milano, nella periferia est, senza sosta regolamentata in strada. Conseguenza: i pendolari "occupano" gli spazi lasciando l'auto parcheggiata tutto il giorno per poi proseguire con le metropolitane o in treno. Parliamo dell'area tra Lambrate, piazza Udine e il quartiere Feltre. La richiesta è quella di intervenire con una regolamentazione della sosta, che sarebbe anche coerente con gli obiettivi del Pums (Piano urbano mobilità sostenibile).

