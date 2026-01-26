la performance di federica pellegrini per dorelan

Federica Pellegrini torna come protagonista dello short movie di Dorelan, giunto alla quarta edizione. Il video esplora un tema spesso sottovalutato: la performance non si basa solo sull’impegno fisico, ma anche sulla capacità di recuperare e rigenerarsi. Un messaggio che unisce lo sport alla vita quotidiana, sottolineando l’importanza di equilibrio e resistenza nel raggiungimento di obiettivi.

F ederica Pellegrin è la protagonista, per il quarto anno, dello short movie di Dorelan che porta in scena una verità che lo sport conosce bene e la vita quotidiana finge di ignorare: la prestazione non nasce solo dallo sforzo fisico o dalla determinazione, ma dalla capacità di recuperare. Il gesto atletico, nello spot, non è mai separato dal suo “dietro le quinte”: respiro, ritmo, continuità. L’acqua è l’elemento dove Federica domina e vive, ma il “segreto” del successo è anche il suo materasso che la fa riposare correttamente, ricaricando le energie. Il claim “ Scegli la Qualità per il tuo riposo ” riassume perfettamente l’essenza della campagna con protagonista la celebre nuotatrice. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Una super testimonial. Federica Pellegrini resta il volto di DorelanFederica Pellegrini, campionessa di nuoto e icona di successo, conferma il suo ruolo di testimonial di Dorelan.

Federica Pellegrini incinta criticata perché si allena in palestra, la risposta: "Ho tenuto conto di 3 aspetti"Federica Pellegrini, al settimo mese di gravidanza, ha ricevuto critiche sui social per aver continuato ad allenarsi in palestra.

