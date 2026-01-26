La pasta resta sospesa l’esperimento della meteorologa | ecco cosa succede a -30° – Video

Un esperimento interessante e insolito: cosa accade alla pasta quando viene posta a una temperatura di -30°C? La meteorologa statunitense Jennifer McDermed ha condotto questa prova, osservando gli effetti del freddo estremo su un alimento comune. Il video mostra come la pasta rimanga sospesa, offrendo spunti sulla reazione dei materiali alimentari alle temperature molto basse. Un esempio pratico di come la scienza possa svelare comportamenti sorprendenti anche nelle situazioni più semplici.

Cosa succede se metti un piatto di pasta a meno 30°? Lo ha testato la meteorologa statunitense Jennifer McDermed. Durante la fortissima ondata di freddo che sta colpendo il Minnesota, McDermed ha deciso di fare “ l’esperimento della past a”. “Stamattina a Minneapolis la temperatura minima è stata di -21°F (circa -29 gradi)”, racconta mostrando il video dell’esperimento. Nella breve clip la meteorologa appoggia un piatto di spaghetti sul balcone e li arrotola con una forchetta. Dopo essere rimasta, con ogni probabilità, qualche minuto con la forchetta sospesa in aria, il risultato è strabiliante: la pasta è congelata, così come la forchetta, e il tutto resta sospeso nell’aria come per magia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

