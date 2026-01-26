La mummia, interpretata da John Hannah, ha condiviso ricordi del periodo sul set del franchise diretto da Stephen Sommers. L’attore ha descritto l’esperienza come un momento di grande gioia, paragonandola a un bambino in un negozio di caramelle. Questo racconto offre uno sguardo autentico e sincero sulla sua esperienza durante le riprese di uno dei film d’avventura più amati.

La star del franchise con Brendan Fraser e Rachel Weisz ha ricordato il periodo felice trascorso sul dei film di Stephen Sommers. In una recente intervista al The Telegraph, John Hannah ha confessato di aver vissuto la miglior esperienza in carriera lavorando in La mummia, in cui interpretava lo scapestrato Jonathan Carnahan, fratello del personaggio di Rachel Weisz, Evelyn Carnahan. L'attore ha recitato nei tre film del franchise ispirato all'omonimo film del 1932, poi tornato nel 2017 con un film con protagonista Tom Cruise che però fece flop al botteghino. Nell'intevista, John Hannah ha ricordato la lavorazione del film. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La mummia, John Hannah: "Mi sentivo un bambino in un negozio di caramelle sul set"

Approfondimenti su The Mummy

Matteo Caldara, ex difensore di Juventus e Milan, ha condiviso le sue difficoltà legate agli infortuni che hanno segnato la sua carriera, influenzando profondamente il suo percorso professionale e personale.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su The Mummy

Argomenti discussi: La Mummia 4, John Hannah svela se farà ritorno per il film; La Mummia, una star dell’originale rompe il silenzio sul suo possibile ritorno nel nuovo film; La Mummia 4, Oded Fehr rompe il silenzio: Nessuno mi ha chiamato per tornare; La Mummia 4, una star rompe il silenzio sul ritorno del cast storico.

La mummia, John Hannah: Mi sentivo un bambino in un negozio di caramelle sul setLa star del franchise con Brendan Fraser e Rachel Weisz ha ricordato il periodo felice trascorso sul dei film di Stephen Sommers. movieplayer.it

La mummia 4: John Hannah parla del possibile ritorno di Jonathan CarnahanJohn Hannah commenta il suo possibile ritorno come Jonathan Carnahan in La mummia 4 con Brendan Fraser e Rachel Weisz. cinefilos.it

Il ritorno de La mummia prende forma, ma un personaggio storico è ancora in bilico. Scopri cosa ha detto John Hannah sul possibile ritorno di Jonathan Carnahan in La mummia 4. #LaMummia4 facebook