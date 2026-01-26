La morte di Pretti a Minneapolis | Trump accusa il caos dei Dem ma pianifica il ritiro dell' Ice Clinton e Obama all' attacco

La morte di Pretti a Minneapolis ha suscitato reazioni politiche, con Trump che attribuisce la responsabilità al

In un'intervista telefonica al Wall Street Journal, Donald Trump sembra aprire all'ipotesi di ritirare l'Ice da Minneapolis, pur senza indicare la tempistica. "A un certo punto ce ne andremo. Abbiamo fatto, hanno fatto un lavoro fenomenale", ha detto il presidente americano. Alla domanda se gli agenti se ne sarebbero andati presto, ha elogiato quanto l'amministrazione ha già fatto in Minnesota e ha risposto: "Lasceremo lì un gruppo diverso di persone per la frode finanziaria". Trump ha indicato un vasto scandalo di frode ai servizi sociali nello Stato come giustificazione per l'intensificazione dei controlli sull'immigrazione. 🔗 Leggi su Feedpress.me

