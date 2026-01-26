La mongolfiera non soffre d’insonnia in scena allo Zambra di Ortona

Il Cinema Auditorium Zambra di Ortona ospiterà lunedì 2 febbraio alle 20.30 lo spettacolo

Lunedì 2 febbraio, alle ore 20.30, il Cinema Auditorium Zambra di Ortona ospiterà lo spettacolo "La mongolfiera non soffre d’insonnia". L’evento, inserito nella programmazione della struttura gestita da Unaltroteatro di Lorenza Sorino e Arturo Scognamiglio, rappresenta un appuntamento di profondo valore civile: un’occasione per affrontare il tema della diversità e della disabilità in maniera solare e poetica. La giornata prevede inoltre un matinée dedicato alle scuole del territorio, pensato per stimolare tra gli studenti un confronto aperto su una tematica di così grande rilievo sociale. L'opera, scritta da Ugo Trevale e diretta da Giuseppe Di Simone, costituisce il seguito di un percorso iniziato nel 2015 con "Ragazzi Liberi", progetto incentrato sul rapporto tra un padre e un figlio affetto da autismo.🔗 Leggi su Chietitoday.it

Approfondimenti su zambra mongolfiera

L'11 dicembre all'auditorium Zambra di Ortona si terrà lo spettacolo

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su zambra mongolfiera

Argomenti discussi: Ortona, Unaltroteatro ospita La mongolfiera non soffre d’insonnia; Ortona, La mongolfiera non soffre d’insonnia a teatro.

La mongolfiera non soffre d’insonnia in scena allo Zambra di OrtonaLunedì 2 febbraio, alle ore 20.30, il Cinema Auditorium Zambra di Ortona ospiterà lo spettacolo La mongolfiera non soffre d’insonnia. L’evento, inserito nella programmazione della struttura gestita ... chietitoday.it

Ortona - Al Cinema Auditorium Zambra domenica lo spettacolo La mongolfiera non soffre d’insonniaDomenica 2 febbraio alle 20.30 il Cinema Auditorium Zambra di Ortona (Chieti) ospita La mongolfiera non soffre d’insonnia, spettacolo teatrale dedicato ai temi della disabilità, della diversità e dell ... veratv.it