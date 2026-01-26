La mia vita è cambiata Roberta Bruzzone choc parole che sconvolgono il pubblico

Roberta Bruzzone, criminologa nota per il suo lavoro nel settore, ha recentemente partecipato a Verissimo, condividendo aspetti significativi della sua vita personale e professionale. Nel corso dell'intervista, ha affrontato temi delicati e riflessioni profonde, offrendo uno sguardo autentico sulla sua esperienza. Questo racconto permette di conoscere meglio la sua storia, evidenziando come le sfide e le scelte abbiano contribuito a plasmare il suo percorso.

Roberta Bruzzone è stata ospite di Verissimo, dove ha ripercorso alcuni passaggi centrali della sua vita privata e professionale, soffermandosi sia sulle esperienze personali sia sulle conseguenze del suo lavoro di criminologa, spesso al centro dell’attenzione mediatica. Nel corso dell’intervista, Bruzzone ha parlato apertamente delle minacce di morte ricevute negli anni, alcune delle quali legate anche alle sue posizioni sul caso di Garlasco. “Ritengo che la condanna sia fondata e questo mi ha attirato, in maniera costruita, io penso che ci sia una regia precisa, che prende a bersaglio, quelli che si lamentano dell’opacità di certe suggestioni.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

