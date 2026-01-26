La Maceratese crea ma alla fine vince il Sora

La partita tra Maceratese e Sora si conclude con la vittoria degli ospiti 2-1, nonostante una buona prestazione dei padroni di casa. La Maceratese ha mostrato impegno e determinazione, ma alla fine il Sora ha conquistato il risultato grazie a una rete decisiva nel secondo tempo. Di seguito, la formazione e il riepilogo della sfida.

MACERATESE 1 SORA 2 MACERATESE (4-3-3): Gagliardini; Perini (7' st Arbusti), Morganti, Siniega, Marchegiani; Marras, De Angelis (33' st Ambrogi), Ruani (23' st Gagliardi); Osorio, Cirulli (14' st Sabattini), Papa (7' st Ciattaglia). A disp. Cusini, Mastrippolito, Lucero, Nasic. All. Possanzini. SORA (4-4-2): Laukzemis, Ferrari, Siciliano, Bittante, Filì; Stampete (12' st Speranza), Casciano (38' st Dini), Pecchia (43' st Biral), Flaminio (45' st Stano); Curatolo, Trotta. A disp.: Galbiati, Cugola, Boglione, Tatti, Severino. All. Scorsini. Arbitro: Angelo di Marsala. Reti: 31' Pecchia, 9' st Stampete, 30' st Osorio.

