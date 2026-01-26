La linea in bus tra Messina e Villafranca non si ferma il Cga respinge l' Appello dei privati

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha respinto l’appello dei privati, confermando la legittimità della linea di autobus tra Messina e Villafranca Tirrena. La decisione chiarisce che il servizio di trasporto tra le due località rimane attivo e non subisce interruzioni, garantendo continuità alle persone e alle attività che vi fanno affidamento.

Pure il Cga, consiglio di giustizia amministrativa, conferma la legittimità della linea di collegamento in bus tra Messina e Villafranca Tirrena. E' quanto rende noto il Comune. "Dopo il Tar di Catania e quello di Palermo, che in sede cautelare avevano accolto la domanda di sospensione avanzata dal Comune di Messina, da Atm SpA e dal Comune di Villafranca T., del Decreto del Dirigente della Regione Siciliana che aveva disposto la sospensione del servizio di Trasporto Pubblico Locale Urbano tra Messina e Villafranca Tirrena, nonché della Circolare dell'Assessorato alle Infrastrutture con la quale l'amministrazione regionale, di fatto, imponeva insuperabili limitazioni al TPL

