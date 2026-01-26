La lettera d’addio dei genitori di Claudio Carlomagno il motivo dell’estremo gesto

Questa lettera d’addio dei genitori di Claudio Carlomagno si inserisce nel contesto dell’omicidio di Federica Torzullo, avvenuto il 9 gennaio scorso. Claudio Carlomagno, accusato dell’omicidio, è attualmente in custodia nel carcere di Civitavecchia. La vicenda mette in luce le delicate dinamiche familiari e le motivazioni che hanno portato a un gesto così estremo, rimanendo al centro dell’attenzione pubblica e investigativa.

Al centro di tutto resta l’ omicidio di Federica Torzullo, uccisa il 9 gennaio scorso dal marito Claudio Carlomagno, oggi detenuto nel carcere di Civitavecchia. Un delitto che ha risucchiato l’intera famiglia in un vortice di dolore, sospetti e ricostruzioni. Il marito Claudio è sorvegliato a vista sin dal giorno dell’arresto, il 18 gennaio, una misura rafforzata nelle ultime ore per scongiurare gesti disperati dopo il suicidio dei genitori. Pasquale e Maria si sono tolti la vita nello stesso momento, impiccandosi nella loro villetta di via Tevere, ad Anguillara Sabazia. Un gesto che ha lasciato la comunità senza parole e che ora impone ulteriori accertamenti.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

L’uscita con il furgone e la lettera d’addio all’altro figlio. Le ultime ore dei genitori di Claudio CarlomagnoIl dramma di Anguillara Sabazia si è concluso con la tragica perdita di una vita umana, lasciando dietro di sé ricordi e domande senza risposta.

L’uscita con il furgone a Roma, la lettera d’addio all’altro figlio. Le ultime ore dei genitori di Claudio Carlomagno prima di farla finitaPasquale Carlomagno e Maria Messenio, genitori di Claudio Carlomagno, si sono tolti la vita quindici giorni dopo la tragica perdita della nuora e l’arresto del figlio.

