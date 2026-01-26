La legge sul consenso non è un campo di battaglia tra donne e uomini

La recente modifica alla legge sul consenso introduce il modello del dissenso, spostando l’attenzione dalla violenza sessuale. Questa riforma riflette un approccio più equilibrato, senza polarizzazioni tra uomini e donne. È importante comprendere come le novità legislative influenzino le norme e i diritti di ciascuno, garantendo un quadro giuridico chiaro e rispettoso delle diverse sensibilità.

La proposta di legge in tema di violenza sessuale è stata modificata in questi giorni, tramite un emendamento che introduce il modello del dissenso, opposto a quello precedentemente previsto. L’argomento, oltre che profondamente tecnico, è anche delicato, specialmente ora, perché il tema della violenza sulle donne (benché, a rigore, la violenza sessuale possa avvenire su chiunque) scalda gli animi e inferocisce facilmente, lasciando ben poco spazio alla riflessione lucida. Per questa ragione, discuterne risulta quasi impossibile, in particolare se si cerca di usare la ragione invece della pancia.🔗 Leggi su Today.it

