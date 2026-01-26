La Lega | Auspichiamo il ritiro della mozione per la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese

La Lega ha chiesto il ritiro della mozione per la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese. Nel frattempo, Cesena si distingue in ambito culturale superando la prima selezione per la candidatura a Capitale della Cultura 2028, mentre la città si trova al centro di una polemica nazionale legata a un episodio che riguarda la memoria della Shoah.

"Diamo atto al sindaco del Pd Enzo Lattuca di aver già suggerito maggiore prudenza con un ritiro del documento considerando Albanese una ‘figura divisiva’". La mozione portata in consiglio da Fondamenta e Avs “Mentre si compiace per aver superato con Forlì la prima selezione delle città candidate al titolo di Capitale della Cultura 2028, Cesena sale purtroppo alla ribalta della cronaca nazionale per uno sfregio alla Shoah. Fondamenta-Avs, componente della maggioranza, nella stessa settimana delle celebrazioni del Giorno della Memoria proporrà al voto del Consiglio comunale una mozione per conferire la cittadinanza onoraria alla molto discussa Francesca Albanese, idolo, secondo i media di ogni area, dell’islamismo politico militante e di tutta la galassia della sinistra movimentista anti-occidentale, antisemita e anti-Israele.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

È stato annunciato che l’Università di Anversa, la Ghent University e la Vrije Universiteit Brussel conferiranno un dottorato honoris causa congiunto a Francesca Albanese @FranceskAlbs, Relatrice Speciale delle Nazioni Unite sui Territori Palestinesi Occupati x.com

La Relatrice ONU Francesca Albanese: Il genocidio di Gaza continua nel silenzio globale mentre il diritto internazionale crolla Durante una conferenza a Londra, la Relatrice Speciale delle Nazioni Unite Francesca Albanese ha evidenziato la crescente crisi d - facebook.com facebook