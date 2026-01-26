La Lazio perde anche Gila | affare col Milan verso la finalizzazione

Mario Gila, difensore della Lazio in scadenza nel 2027, è vicino a trasferirsi al Milan, dove dovrebbe giocare nella prossima stagione. La trattativa si avvicina alla fase di finalizzazione, mentre la società biancoceleste affronta ancora incertezze e tensioni legate al mercato e alla situazione Romagnoli. La cessione di Gila rappresenta un altro episodio nel complesso scenario di cambiamenti in casa Lazio.

Mario Gila è in scadenza 2027 e il prossimo anno dovrebbe giocare con la maglia rossonera, dove lo attendono Allegri e Tare che lo portò a Roma La Lazio continua a essere in pieno subbuglio per la questione mercato e tutto il caos che sta accadendo nella vicenda Romagnoli. Prima l’addio, i saluti ai tifosi e allo staff biancoceleste, poi all’improvviso il comunicato ufficiale che annuncia la sua permanenza. Anche se, a quanto pare, la faccenda non è ancora chiusa e il difensore continua a spingere per essere liberato. Una situazione paradossale a Formello, con un presente nebuloso e un futuro che forse è ancora peggio. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Caccia all'affare, servono un centrale ma anche un attaccante. Thiago Silva "svincolato", piace anche Gila

