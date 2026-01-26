La Juve non molla Mateta ed En-Nesyri | nuovi tentativi E intanto spunta un portoghese ex Serie A

La Juventus mantiene l'interesse per Mateta ed En-Nesyri, con nuovi tentativi di acquisizione. Nel frattempo, si affaccia un portoghese ex Serie A, considerato come possibile opzione last minute per rafforzare l'attacco di Spalletti. La società bianconera cerca un profilo che possa incrementare la potenza offensiva, in un contesto di costante impegno sia in campionato che in Champions League.

I bianconeri a caccia di un attaccante per aumentare la potenza offensiva di Spalletti: possibile colpo last minute La Juve continua a viaggiare a ritmi importanti in campionato, così come in Champions League. La vittoria nello scontro diretto con il Napoli ha ulteriormente accorciato la classifica e ora i bianconeri sono sì ancora quindi, ma a -1 sia dagli azzurri che dalla Roma, avendo anche recuperato due punti al Milan secondo a +5. Lo scudetto è un miraggio, con l’Inter a 10 punti, ma l’obiettivo resta quello di confermarsi tra le prime quattro. E pure in Europa la Juve coltiva addirittura l’ambizione di qualificarsi direttamente agli ottavi. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

La Juventus è alla ricerca di un nuovo attaccante per rinforzare il reparto offensivo, con l’obiettivo di trovare un’alternativa a Jonathan David e di sostituire Dusan Vlahovic, in partenza a fine stagione.

Nel consueto approfondimento di Super Blitz, il nostro programma quotidiano dedicato alle ultime novità di calciomercato, analizzamo le trattative in corso per l’attacco della Juventus.

