La fiera di Parigi | Buoni segnali

Giornate ricche di successi al Carrousel du Louvre. Il Comune con Terme di Casciana è stato presente all’interno dello spazio espositivo di A.N.Co.T. a Les Thermalies, le Salon de l’eau et du bien-être, la più importante fiera europea del termalismo che si è svolta a Parigi. Lo spazio espositivo – da quanto abbiamo appreso – si è confermato un importante punto di incontro per professionisti, partner e un pubblico internazionale sempre più attento alla cultura del benessere termale e della salute. "I numerosi visitatori hanno potuto conoscere e apprezzare le proposte legate al patrimonio termale, culturale ed enogastronomico – sottolinea l’ assessore al turismo Fabrizio Marconi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

