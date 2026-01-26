La Fiap impegnata in tutta la Sicilia per il giorno della memoria | La Shoah non è merce di scambio politico

In occasione del Giorno della Memoria, la Fiap Sicilia sottolinea l'importanza di ricordare la Shoah come un patrimonio di memoria condivisa, senza compromessi o strumentalizzazioni politiche. La federazione ribadisce che il ricordo delle vittime non può essere oggetto di negoziazione o utilizzo strumentale, mantenendo vivo il rispetto e la riflessione su uno dei momenti più drammatici della storia.

Antonio Matasso, presidente di Fiap Sicilia: "La Resistenza, a cui hanno significativamente contribuito persone di estrazione ebraica, non è un ricordo sbiadito: è una linea di confine. E noi sappiamo da che parte stare" In coincidenza con il Giorno della Memoria, la Federazione Italiana Associazioni Partigiane (Fiap) della Sicilia ribadisce con assoluta fermezza che il ricordo della Shoah non è negoziabile, non è relativizzabile e non può essere piegato a logiche di rivalsa politica o ideologica. Secondo una nota diffusa dal sodalizio antifascista, “assistiamo con profonda indignazione al tentativo, sempre più esplicito, di rimettere in discussione il significato storico e morale dello sterminio degli ebrei d’Europa, anche in settori che pretendono di collocarsi nell’area della cosiddetta ‘sinistra’.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Il 27 gennaio si celebra il Giorno della Memoria, istituito nel 2005 per ricordare le vittime della Shoah.

In occasione della Giornata della Memoria, “Obiettivo Creatività” presenta “La merce più preziosa” di Jean-Claude Grumberg, presso l’auditorium dell’ex chiesa di San Francesco.

