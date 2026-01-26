La Fiamma Olimpica arriva al molo 5 del lungolago di Como

La Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 arriva al molo 5 del lungolago di Como, segnando un momento simbolico nel percorso verso i Giochi. Questo percorso rappresenta un momento di condivisione e di attesa, portando l’attenzione sull’importanza dello sport e dell’unione. L’arrivo a Como testimonia l’impegno e la partecipazione di tutta la comunità nel prepararsi a un evento di rilevanza internazionale.

Il viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 non è solo un rito sportivo, ma un'avventura entusiasmante che annuncia l'arrivo dei Giochi nel nostro Paese. Un itinerario iniziato il 26 novembre 2025 a Olimpia con l’accensione del tradizionale fuoco e proseguito in Italia con l’arrivo a Roma il 4 dicembre 2025. Da qui, due giorni dopo, la Fiamma Olimpica ha iniziato il suo percorso con il passaggio nelle regioni italiane. Tutti i cittadini hanno così l'opportunità di partecipare alla grande emozione di Milano Cortina 2026 e di condividere i valori olimpici e sportivi attraverso la staffetta dei tedofori.🔗 Leggi su Quicomo.it Approfondimenti su fiamma olimpica La Fiamma olimpica arriva nel parco del Delta Il 7 gennaio alle 13:15, nel Parco del Delta, la Fiamma olimpica e paraolimpica arriverà in barca presso la stazione di pesca Bellocchio nelle Valli di Comacchio. Milano-Cortina 2026, la fiamma olimpica attraversa Napoli e arriva a piazza del Plebiscito La fiaccola olimpica di Milano-Cortina 2026 ha attraversato Napoli, partendo da Scampia e raggiungendo piazza del Plebiscito, nonostante la pioggia. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su fiamma olimpica Argomenti discussi: Lunedì 26 gennaio la Fiamma Olimpica arriva a Cortina d'Ampezzo; Olimpiadi Milano Cortina 2026: la Fiamma arriva a Trento, giovedì 29 gennaio accensione del braciere in piazza del Duomo; Il 20 e 21 gennaio la fiamma olimpica arriva nel Padovano: le tappe, gli orari e il programma; Fiamma Olimpica, l’arrivo della fiaccola per la Tappa di Vicenza. La Fiamma Olimpica arriva al molo 5 del lungolago di ComoMartedì 3 febbraio la Fiamma Olimpica raggiungerà Como, dopo aver fatto tappa, nella stessa giornata, a Dalmine, Capriate San Gervasio, Trezzo sull'Adda, Paderno d'Adda, Robbiate, Merate, Crespi ... quicomo.it Grande festa a Como, arriva la Fiamma Olimpica: percorso, orari e attenzione alle strade chiuseMartedì 3 febbraio la Fiamma Olimpica arriverà a Como. Il viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 non è solo un rito sportivo, ma un’avventura entusiasmante che annuncia l’arrivo dei Gioc ... comozero.it Oggi 26 gennaio 2026 la Fiamma Olimpica arriva a Cortina d’Ampezzo, in una tappa che unisce passato e futuro. Proprio nella stessa data, il 26 gennaio 1956, si aprivano le Olimpiadi Invernali: le prime in Italia, le prime in diretta televisiva, le prime di una nuo - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.