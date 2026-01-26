La Fiamma olimpica a Colico | festa con scuole e associazioni sportive

Il 1 febbraio, Colico ospiterà una tappa della Fiamma olimpica di Milano Cortina 2026. L’evento vedrà la partecipazione di scuole e associazioni sportive locali, coinvolgendo l’intera comunità in una giornata dedicata alla cultura olimpica. Questa occasione rappresenta un momento di condivisione e di valorizzazione del territorio, sottolineando l’importanza dello sport e dello spirito olimpico per la comunità di Colico.

Domenica 1 febbraio il passaggio della torcia olimpica nel comune altolariano. Programma ricco di esibizioni, dall'inno ufficiale al pattinaggio su ghiaccio. Transito dei tedofori dalle 15 Colico si prepara ad accogliere la fiamma olimpica di Milano Cortina 2026. Domenica 1 febbraio il comune dell'Alto Lario ospiterà una tappa attesa del viaggio della torcia, con un programma che coinvolgerà l'intera comunità, le scuole del territorio e numerose associazioni sportive locali. L'evento, che rappresenta un momento di straordinario valore simbolico per i principi olimpici di pace, inclusione, impegno e condivisione, si svolgerà a partire dalle 14 in piazza Garibaldi.

