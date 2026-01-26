La famiglia di Mick Jagger lancia un appello disperato | scomparso il compagno della nipote

La famiglia di Mick Jagger ha lanciato un appello per ritrovare Alexander Key, scomparso in Cornovaglia. La notizia ha suscitato preoccupazione tra amici e familiari, che sperano in un esito positivo. La scomparsa del 37enne chef rappresenta un momento di angoscia e incertezza, mentre le ricerche continuano nel tentativo di ritrovarlo.

La famiglia di Mick Jagger è al centro di ore di angoscia e apprensione. Alexander Key, 37 anni, chef e compagno di lunga data di Assisi Jackson, nipote del leggendario frontman dei Rolling Stones, è scomparso venerdì pomeriggio in Cornovaglia, nel sud-ovest dell’Inghilterra, e da allora non si hanno più notizie di lui. Secondo quanto riportato dalla Devon and Cornwall Police, Key è stato visto l’ultima volta venerdì 23 gennaio alle 14:20 ora locale presso il Cobweb Inn, un pub nel piccolo villaggio di Boscastle. Le immagini delle telecamere di sorveglianza mostrano l’uomo seduto al bancone del locale intorno alle 14:30, apparentemente da solo, sebbene altri avventori fossero presenti nelle vicinanze. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

