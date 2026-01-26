La discesa libera del calcio a Cortina si manifesta nella realtà del Cortina D’Ampezzo, attualmente ultimo nel girone di terza categoria. Una squadra che, nonostante le difficoltà, rappresenta un elemento importante del panorama sportivo locale. Questo campionato evidenzia le sfide di una società sportiva che, pur in posizione di svantaggio, continua a perseguire il suo percorso, mantenendo vivo l’interesse e la passione per il calcio nel territorio.

E poi c’è il Cortina (D’Ampezzo) calcio. Una corazzata al contrario: fanalino di coda nel girone di terza categoria (l’ultima della Figc, più sotto ci sono le sfide Scapoli-Ammogliati) della provincia di Belluno: 9 partite giocate, 9 sconfitte, 0 punti, 4 gol segnati, 35 subìti. Una discesa libera verso il baratro, ma va fatta una premessa: a Cortina, il calcio non è certo il primo sport. Viene dopo lo slalom, lo slittino, lo sci di fondo, l’hockey, il curling e altri. Il campionato ora è in letargo, come sempre quassù – ma solo in terza categoria, particolare decisivo, come vedremo – da fine novembre a fine febbraio. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - La discesa libera del calcio a Cortina

Leggi anche: Coppa del Mondo, la discesa libera di St. Moritz: in testa Goggia davanti a Pirovano | Diretta

Leggi anche: Coppa del Mondo, la discesa libera di St. Moritz: in testa Vonn davanti a Goggia | Diretta

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

GIOVANNI FRANZONI VINCE LA DISCESA LIBERA DI KITZBUHEL IN COPPA DEL MONDO FRANZOSO BRIGNONE

Argomenti discussi: Coppa del mondo sci, Giovanni Franzoni vince discesa maschile Kitzbuehel. Schieder 4°; Coppa del mondo di sci alpino 2025/26 maschile, super G, discesa e slalom a Kitzbühel: programma, italiani in gara e dove vederli in diretta; Slalom speciale a Spindleruv Mlyn: domina Mikaela Shiffrin. Il trionfo di Giovanni Franzoni; Nicol Delago vince la discesa libera di Tarvisio di Coppa del Mondo di sci.

Coppa del mondo sci, Giovanni Franzoni vince discesa maschile Kitzbuehel. Schieder 4°Leggi su Sky Sport l'articolo Coppa del mondo sci, Giovanni Franzoni vince discesa maschile Kitzbuehel. Schieder 4° ... sport.sky.it

LIVE! Discesa libera maschile di Kitzbühel: Giovanni Franzoni vince sulla Streif davanti a Odermatt e MuzatonUno dei giorno più attesi del calendario maschile della Coppa del Mondo di sci alpino: oggi si disputa la discesa libera sulla Streif. Tanti a caccia di una vit ... eurosport.it

Tgr Rai Lombardia. . Il trionfo di Giovanni Franzoni nella discesa libera di Kitzbuhel. Silvia Zerilli è stata nel suo paese, Manerba sul Garda, nel Bresciano https://www.rainews.it/tgr/lombardia/video/2026/01/manerba-del-garda-un-paese-in-festa-per-limpresa-d - facebook.com facebook

Nella mattinata di Rai 2, molto bene la Coppa del Mondo di Sci che, dalle 11.24 alle 12.55, con la discesa libera maschile di Kitzbühel, vinta dall’azzurro Giovanni Franzoni, raggiunge il 12,4% di share con 1 milione 89 mila spettatori. #AscoltiTv x.com