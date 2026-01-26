La dea bendata bacia Novara | vinti più di 23mila euro in città

Nelle estrazioni del Lotto di sabato 24 gennaio, Novara ha ottenuto una vincita superiore a 23.000 euro. L'evento, riportato da Agipronews, conferma l'attenzione verso il gioco e la possibilità di occasioni fortunate anche nelle città piemontesi. Questa vincita rappresenta un momento significativo per i giocatori locali, sottolineando come il gioco possa sorprendere in modo imprevedibile e responsabile.

Festeggia il Piemonte con il Lotto. Come riporta Agipronews, colpo da oltre 23mila euro a Novara nelle estrazioni di sabato 24 gennaio. La vincita è stata realizzata in un punto vendita di corso Risorgimento "baciato" dalla fortuna, grazie a un terno e tre ambi sulla ruota di Milano. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 18,2 milioni di euro, per un totale di 103,6 milioni di euro da inizio 2026.

