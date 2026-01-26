la copertina del foglio review raccontata da chiara ghigliazza

La copertina del Foglio Review di questo mese, curata da Chiara Ghigliazza, esplora il mondo dello sport come occasione di svago, sfida e crescita personale. Attraverso immagini e testi, si riflette sull’importanza dell’attività fisica come momento di benessere e di sana competizione, sottolineando il valore del movimento nella vita quotidiana. Un’interpretazione sobria e accurata di un tema che riguarda tutti, a qualsiasi età.

La cover della Review di questo mese parla di sport, come elemento ludico, di sfida e sana competizione. Chiara Ghigliazza, illustratrice milanese, ci ha raccontato come l’ha disegnata. Qual è stato il processo creativo che l’ha portata a illustrare la cover del Foglio Review, dal titolo “Olimpiadi”? Ho provato diverse soluzioni per sommare i concetti chiave del brief, che erano la sfida e l’amicizia. Per rendere la quotidianità dell’amicizia ho preferito usare un approccio narrativo che immortalasse un attimo, l’istantanea di una sfida tra amiche, vissuta con l’intensità di una gara olimpica. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

