La conferma della campionessa nella grande classica Battocletti ancora più forte di tutto Il bis al Campaccio dopo la caduta

La sessantanovesima edizione del Campaccio, organizzata dall’Us Sangiorgese, ha visto la conferma della vittoria di Nadia Battocletti. La campionessa italiana ha dimostrato resilienza e determinazione, conquistando il titolo anche dopo una caduta, nel contesto di una gara che ha evidenziato il predominio africano tra gli uomini e il forte livello delle atlete italiane.

La sessantanovesima edizione del Campaccio, organizzato dall' Us Sangiorgese, ha confermato il dominio africano in campo maschile e quello azzurro in campo femminile con la campionessa Nadia Battocletti. Partendo dal trionfo di quest'ultima si è trattato del bis rispetto alla scorsa edizione nel celebre cross country sangiorgese, dove il fango lungo i saliscendi è stato un'insidia per tutti e infatti ha fatto scivolare pure l'atleta azzurra, poi solitaria al traguardo, dopo aver controllato con calma olimpica il ritmo della gara. "In alcune curve c'è stato tanto fango – ha commentato Nadia Battocletti – quasi da sprofondare, sono anche caduta al secondo giro.

