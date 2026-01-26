Il 26 gennaio 2026 ad Arezzo, la Società storica aretina avvia un nuovo ciclo di incontri dedicati ai medici del passato del territorio. La prima conferenza, tenuta da Ferdinando Abbri, approfondirà la figura di Andrea Cesalpino (152425 – 1603), medico, botanico e filosofo, evidenziando il suo contributo alla storia della medicina e delle scienze naturali. Un’occasione per riscoprire un importante protagonista del patrimonio culturale locale.

Arezzo, 26 gennaio 2026- Con una conferenza di Ferdinando Abbri su Andrea Cesalpino “medico, botanico e filosofo” (152425 – 1603) prende avvio il nuovo ciclo organizzato dalla Società storica aretina sui medici del passato vissuti nel territorio aretino. L’incontro è in programma martedì 27 gennaio, alle ore 17,30, all’Auditorium Ducci di via Cesalpino. Curato da Alessandro Garofoli, il ciclo di conferenze è parte di un più ampio progetto e si propone di illustrare, nell’ambito dell’evoluzione della disciplina, lo sviluppo delle conoscenze e delle pratiche sanitarie e le figure dei maggiori protagonisti locali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La conferenza di Ferdinando Abbri su Andrea Cesalpino

