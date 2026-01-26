La Conad mostra i muscoli Batte i rivali e li distanzia

Conad si impone nel match contro Belluno Volley, prevalendo con un risultato di 3-1. La squadra ha mostrato solidità e determinazione, distinguendosi in una gara equilibrata. Un risultato che conferma la crescita e la competitività di Conad nel campionato, distanziando i rivali e rafforzando la propria posizione in classifica.

BELLUNO 1 CONAD 3 BELLUNO VOLLEY: Marini Da Costa ne, Mozzato 2, Marsili 1, Hoffer (L), Pozzebon, Giannotti 13, Bortoletto ne, Basso 2, Michielon ne, Corrado 20, Cengia 3, Berger 13, Tosatto (L), Loglisci 1. All. Mastrangelo. CONAD TRICOLORE REGGIO EMILIA: Bertoni ne, Signorini ne, Chevalier 18, Marini (L), Scaltriti, Barone 6, Mian 22, Alberghini, Catellani, Sighinolfi 8, Sanguanini n.e, Zecca (L), Mazzon 12, Santambrogio 4. All. Zagni. Arbitri: Kronaj e Pescatore. Parziali: 16-25, 20-25, 25-19, 22-25. Ace 6-9, service error 13-20, muri 3-9. Prova di forza della Conad (42), che sbanca Belluno (31) nel big match di Serie A3 e allunga sui rivali, secondi della classe, che hanno ora 11 punti da recuperare seppur con una gara in meno.

