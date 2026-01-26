La comicità del teatro dialettale torna protagonista con lo spettacolo Vacànzi Furzèdi

Il teatro dialettale torna protagonista con lo spettacolo

Al cuore del racconto un confronto tra due famiglie agli antipodi: da un lato una nobile e blasonata famiglia, ricca di titoli e di orgoglio ma ormai completamente priva di denaro, dall’altro una famiglia di fruttivendoli, popolana, rumorosa e chiacchierona, ma economicamente solidissima. Costrette a convivere nello stesso luogo di villeggiatura, le due famiglie danno vita a una serie di esilaranti scontri, fra rivalità di classe, tentativi di sopraffazione e grottesche spartizioni del territorio. In un contesto dove l’apparire sembra contare più dell’essere, le differenze sociali diventano miccia per situazioni paradossali e comiche.🔗 Leggi su Forlitoday.it

